Flash – 6 a 12 de novembro de 2019

Golden Years Night

Pelo 8º ano consecutivo, a Golden Years Night promete agitar as pessoas do Ironbound, que curtem boa boa música e muita dança. No sábado (23), o Roca o Norte Club (214 Walnut St.) vai esquentar. Quem quiser reservar tickets ou mesa, deve ligar para (973) 444-4466. Muitas surpresas estão para acontecer ao som de nossa super Blue Moon Revival Band.