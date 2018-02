Flash – 7 a 13 de fevereiro de 2018

Lisete, Otilia, Iveta, Suzana e Ana Oliveira Para viver um dia especial, regado a vinhos, boa comida, conversa agradável e etc. não é necessário motivo ou nenhuma data especial! Celebrar a vida já uma grande bênção de Deus! Mais uma vez, obrigada por esta noite meninas: Lisete, Iveta, Suzana, Ana, Otília, Eduarda e Paula.

Padaria Pão da Vida O pessoal da Padaria Pão da Vida, em belíssimo momento de celebração do aniversário da amiga Sheila. Que Deus abençoe à toda esta galera linda e super animada que tive enorme prazer em conhecer!

Anthony Campos e La-Salete Presenças muito agradáveis, onde que quer que estejam! Os amigos Anthony Campos e La-Salete, que neste momento se encontra com a família em Portugal. Um abraço carinhoso aos dois.

Equipe Mantena Global Care

É o Mantena Global Care no seu melhor momento! Sempre com um serviço novo que pode mudar (para muito melhor!) a vida do imigrante na América.