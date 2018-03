Flash – 7 a 13 de março de 2018

Leny Teixeira, Ednaldo, Jocilene, Okyavia, Oleg, Ismael, Cyinthia, Livia, Mario e Marcela

A CCLS- NJ viveu no domingo (4) um grande momento celebrando a graduação deste fantástico grupo de alunos de diversas culturas, que muito se orgulha em falar corretamente o idioma americano. Foi um grande marco na vida destes jovens que concluíram o curso em nível avançado, comemorando com uma sessão de fotos no Empty Sky Memorial e um animadíssimo almoço no Palácio Europa. Os formando são Ednaldo, Jocilene, Okyavia, Oleg, Ismael, Cyinthia, Livia, Mário e Marcela. Parabéns à proprietária da CCLS-NJ, Leny Teixeira, por seu empenho no ensino da língua inglesa, tão necessário aos imigrantes.

Divine Decor

O renomado decorador Flávio Murilo, inaugurou no sábado (3), a Divine Decor, sua loja de produtos para decoração, na Chestnut Street em Newark. Ao longo do dia, ele recebeu muitos amigos que foram celebrar com ele, este passo tão importante de sua vida. A loja tem belíssimos produtos de decoração para aluguel e venda, que podem transformar sua festa em um grande acontecimento. Desejamos muito sucesso, hoje e sempre.

Luis Pires e vencedoras do Beautiful Forever

Falar de Beautiful Forever é sempre uma alegria muito grande para mim, principalmente neste dia dedicado às mulheres, que são belas em qualquer etapa de sua vida. Quem ainda não se inscreveu ou participou da sessão de fotos, tem mais uma chance na sexta-feira (9), quando estaremos mais uma vez fotografando no Sport Club Português, a partir das 7:30 pm. É só chegar e fazer sua inscrição e se preparar para brilhar. Ou ainda enviar mensagem para: (973) 444-4466. Aqui as vencedoras de 2017 são vistas ladeando o jornalista Luís Pires.

Exposicao Lena Medeiros

A artista plástica Lena Medeiros, fez uma belíssima decoração no salão de festas do Mantena Global Care para sediar o primeiro "No Embalo das Artes" que contou com a presença de seus melhores amigos. Tudo feito com muito carinho, coração e arte. Parabéns amiga, pois você sempre se supera em tudo aquilo que se propõe a fazer.