Flash – 7 a 13 de novembro de 2018

Rene Nascimento Rene Nascimento, meu amigo tão querido e talentoso artista plástico, inserindo suas preciosidades em óleo sobre tela nos mais renomados museus da Europa, como no Museo Internazionale de Arte de Torino na Itália e Museu do Louvre de Paris. Orgulho brasileiro!

Ercilia Campos Pensem numa pessoa festeira, alegre e de bem com a vida. Assim é Ercilia Campos, sempre com um modelito radiante, acontecendo nos eventos sociais!

Ivan Rodrigues

Felicidades ao Ivan, pelo seu 40º aniversário celebrado no sábado (3), com uma animadíssima festa temática retrô, com muito brilho e gente bonita, no Sport Club Português! O Allan Rodrigues é cabeleireiro do Top Hair Salon, em Newark.