Flash – 8 a 14 de fevereiro de 2017

Jose Moreira e familia O empresário José Moreira, proprietário do Grupo Casa Nova, foi surpreendido na noite de segunda-feira (6) com uma festa muito agradável para celebrar seus 50 anos. Aqui, ele é visto com seu lindo clã, em momento de grande alegria.

Festa no Casa Nova Grill A festa de caráter intimista foi organizada pelos funcionários do Casa Nova Grill, que têm José Moreira como excelente patrão e amigo e celebraram com ele o “Big Fifty”. A noticia ganhou espaço nas redes sociais que renderam centenas de mensagens de carinho e cumprimentos a um dos mais populares e respeitados imigrantes brasileiros na comunidade.

Elisio Pereira

A União Humanitária Ditos da Murtosa celebrou no sábado (4) o seu 23º aniversário com uma festa para centenas de pessoas no Mediterranean Manor na cidade de Newark. O evento contou com a presença de representantes de vários clubes e associações. Aproveito para agradecer carinhosamente o seu diretor Elísio Pereira (foto) pela forma gentil e amável com que me recebeu durante do evento.