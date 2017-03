Flash – 8 a 14 de março de 2017

Tatiana Santos

Tatiana Santos nasceu em Curitiba (PR) e mudou-se com a família para a América quando ainda tinha apenas 7 anos. Aluna exemplar da escola Wilson Avenue e formada pela Lehigh University da Pensilvânia e filha da orgulhosa mamãe, a professora Ana Santos. Aqui ela une-se em manifestação a favor dos imigrantes na cidade de Denver, no Colorado, no sábado (5).

Adolfo Perez no Mantena

O Chefe de Polícia de Newark, Adolfo Perez, esteve no Mantena Global Care esclarecendo dúvidas sobre o trabalho das autoridades e sua total proteção aos imigrantes, independente do status migratório. Ele deixou claro que a policia está aqui para proteger os moradores e não tem qualquer tipo de ligação com oficiais de imigração. A palestra também contou com a presença de Jack Silva, José Moreira, Solange Paizante, Jacqueline Quilles e Pedro.

Catarina Moraes

Não são somente os lindos olhos de Catarina Moraes que fazem dela uma garota muito especial. Seu talento equivale à sua beleza física, fato comprovado após ficar em 2º lugar no Talent Show realizado pelo Sport Club Português. Na foto, Catarina posa com a relações publicas da escolar Luís de Camões, La-Salette Araújo, Professora Iveta, Professor e o diretor Luiz Lourenço.

Marcia Aristich, Priscilla Mori, Patricia Brown, Rejane Guerreiro, Debora Beldowicz e Solange Paizante

No Dia Internacional da Mulher, belíssima a representação de grandes nomes femininos que enriqueceram a história mundial: Margareth Tatcher (Marcia Aristich ), Michelle Obama (Patrícia Brown), Malala Yousafzai (Priscilla Mori), Princesa Dayana (Rejane Guerreiro) e Maria da Penha (Debora Beldowicz), discursaram na primeira pessoa, emocionando os presentes e ressaltando a importância de procurar ajuda, não sofrer pressões de qualquer natureza e de todo o direto de liberdade que tem toda mulher.

Fernando Silva

O renomado pintor Fernando Silva esteve na Escola de Português Luís de Camões fazendo uma demonstração de arte e pintura aos alunos. Após explicar detalhes sobre os ricos azulejos portugueses e arquitetura na pintura artística, ele posou para foto com os professores e alunos. Luis de Camões é uma escola subsiada pelo Sport Club Português e o Consulado de Portugal.

Fernando Zambotti e Jamour Fressato

Fernando Zambotti Pavarotti retornou do Brasil com força total na voz e já esta aceitando reservas para shows. Aqui ele é visto no com o tecladista Jamour Fressato, durante celebrações do Dia da Mulher no Mantena Global Care.

Beautiful Forever Pageant

Se você é uma mulher moderna, bem humorada, vaidosa, que goste de si mesma e tem mais de 30 anos , inscreva-se no Beautiful Forever Pageant. Você vai se sentir uma modelo de sucesso, durante as sessões de fotos, entrevistas e desfiles que vamos lhe proporcionar durante o concurso. Visitem o site: www.beautifulforeverpageant.com ou ligar: (973) 563-0180 para inscrições. Este é seu momento de brilhar!