Flash – 8 a 14 de novembro de 2017

Americo Caldas, Eliane e Ivann Willing

Américo Caldas e Sônia Valias recebem em sua residência o roteirista e diretor de cinema, Ivann Willing, cujo curta "As Cores da Verdade" foi indicado ao Los Angeles Brazilian Film Festival - LABRFF. Sucesso ao promissor talento que o cinema brasileiro tanto precisa. Willing realiza suas obras com dinheiro do bolso e ajuda dos amigos, falta o apoio do governo e empresários para que ele possa por em prática outras ideias fantásticas como esta.