Flash – 8 a 14 de maio de 2019

Leonardo Ferreira, Gilceia Santana e Gloria

Outra aniversariante do mês de abril foi Glória, que cortou o bolo com Gilceia Santana e Leonardo Ferreira, durante o churrasco realizado no sábado (27), também em Newark.

Leo e Luigi Caldeira

Os queridos Léo & Luigi Caldeira estão de volta ao Estado Jardim e prometem inovar com um canal cheio de brincadeiras e inspirações. Quem quiser saber mais sobre este projeto busquem "Casa LeLu" no Instagram. Vamos aguardar com ansiedade as novidades dos rapazes galera!

Pop Rock Nacional Fest

No sábado (11), acontece em Newark o 1º Pop Rock Nacional Fest. A Banda "The Blue Moons" estará trazendo ao vivo sucessos célebres de Cazuza, Titãs, Barão Vermelho, RPM, Legião Urbana e muito mais. Ingresso: US$ 25 por pessoa. Clube Roca O Norte Barcuense, 214 Walnut St., (quase esquina com Pacific St.). Reservas: (973) 641-0406.

Antonio e Carla Heitor

O casal Antônio e Carla Heitor trouxe de Connecticut para as celebrações "Dia da Língua Portuguesa", celebrado no Liberty Hall Museum da Ken University, os inesquecíveis brinquedos "caseiros" que marcaram a infância de nossos pais e avós. Uma época em que, tanto em Portugal como no Brasil, os brinquedos eram criados com latinhas, carretéis, barbantes, botões, jornais, pedaços de madeiras e tantos outros materiais recicláveis, que foram substituídos pelos plásticos coloridos tão poluentes.

Sofia M.B. Andresen e Jose Carlos Adao

O ponto alto deste encontro para celebração do Dia da Língua Portuguesa reuniu amigos no Liberty Hall Museum. A arte poética de Sophia de Mello Breyner Andresen captou a atenção tanto de adultos como de crianças num verdadeiro espetáculo literário. Ela faz parte da ANDANTE - Associação Artística que há mais de 20 anos leva a beleza da literatura à creches, hospitais, presídios e sempre onde houver alguém disposto a se divertir aprendendo. Na foto, Sofia é vista com um dos organizadores do evento, José Carlos Adão, do Instituto Luís de Camões!

Poetas portugueses

Um belíssimo grupo de influentes poetas, amantes das letras e das palavras reunidos em uma única pose. A língua portuguesa românica e flexiva teve origem no Reino da Galiza e no norte de Portugal e deu-se difusão pelas terras conquistadas com as descobertas portuguesas.