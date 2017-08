Flash – 9 a 15 de agosto de 2017

Brazil Square O Brasil é aqui! Agora, o Brasil tem endereço certo na cidade de Newark. A “Brazil Square” fica no cruzamento das ruas Ferry e Chamber e este valioso título deve-se ao José Moreira, que conquistou esta preciosidade para nossa comunidade! A placa com o novo nome será colocada no dia 2 de setembro, com a presença de muitas autoridades locais e, é claro, muita festa 100% brasileira!

Brasileirinhos

No sábado (12), das 9:00 am às 12:30 pm, estarei realizando a sessão de fotos intitulada "Brasileirinhos" no Mantena Global Care. As crianças serão fotografadas com camisetas da seleção brasileira, bolas de futebol, bandeiras, brinquedos e outros acessórios, mostrando seu amor ao Brasil. Será selecionada 1 foto de cada criança para exposições alusivas à festas da Independência do Brasil em vários lugares, como Mantena Global Care, Casa Nova Grill e City Hall. leve seu (sua) filho(a, com todos os acessórios brasileiros que ele tiver em casa para tirarmos fotos bem bonitas.