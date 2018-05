Flash – 9 a 15 de maio de 2018

Doroty Budniak, Celso e Christopher Depois de 10 anos, minha querida Doroty Budniak reaparece com uma linda barriguinha para eu fotografar, desta vez, será a princesinha Evelyn. Enquanto isto, Christopher já está um homenzinho, orgulho do papai Celso.

Aniversario Soraia Venuto

Parabéns e muita felicidade à Soraia Venuto, que completou meio século com uma beleza contagiante e sorriso encantador. A alegria não poderia ser diferente, com uma super animada festa no Ibéria Restaurante, com a presença da amada mamãe e muitos integrantes da família e também amigos do coração!