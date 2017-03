Flash – 1 a 7 de março de 2017

Otto e Vielka Cruz

Este casal formado pelo dominicano Otto Cruz e a Venezuelana Vielka Cruz foi o grande felizardo na noite de Valentine’s Day do Casa Nova Grill. Eles simplesmente preencheram o coupon da promoção e na véspera souberam que haviam sido contemplados com um ensaio fotográfico (feito por mim), jantar completo da entrada ao cafezinho, transporte e uma noite de hotel para celebrar o grande amor que os une há mais de vinte anos.

Augusta Almeida

A organização Lusofonia Em Movimento (LEM) celebrará o dia Internacional da Mulher, em 11 de março, na União Desportiva Ferreirense, na 115 Main St. O objetivo é promover a união entre as mulheres de qualquer raça, cor, etnia e credo. O valor arrecadado na noite será doado aos filhos da Sra. Augusta Ameida, que se encontra hospitalizada, lutando contra um câncer. Ela é mãe de 5 filhos, com idades entre 5 e 14 anos, que estão em situação dramática e dolorosa, pois Augusta é separada do marido. Procurem a organizadora Suzana de Campos no Facebook e façam suas reservas.

Gislene Luz

Nossa querida amiga Gislene Luz envolveu-se numa linda causa junto à Liga do Bem e está se desdobrando para levar um pouco de alegria às crianças carentes, pessoas hospitalizadas e mesmo bairros de classe baixa. O Objetivo desta festa que acontece na sexta-feira (3) no Mega Party, na 114 Orchard St., em Newark, das 4 às 8pm, é arrecadar quaisquer tipos de fantasias para ser enviadas à Liga do Bem no Brasil. Vá vestido com a fantasia, participe da animada festa e deixe-a no local.

Jose Moreira, Jacqueline Quiles e Elias Silva

O Carnaval do Casa Nova Grill foi um grande sucesso. Muita alegria, música e decoração carnavalesca feita com muito carinho pela amiga promotora Rosana D'Ávila e o super eficiente gerente Paulo. A festa ganhou ainda mais ênfase com a presença da mulata sambista e o Mestre Sala Elias Silva, que são vistos na foto com José Moreira e a vice-prefeita de Newark, Jacqueline Quiles.

Adolfo Perez

Na quinta-feira (2), às 7pm, o capitão da Polícia de Newark, Adolfo Perez, estará no Mantena Global Care liderando a palestra sobre a politica das autoridades municipais com relação às comunidades imigrantes na cidade. Isto é muito importante e quem tiver dúvida sobre este tema polêmico não pode perder.