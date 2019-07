Flash – 10 a 16 de julho de 2019

Geraldo Corredor da Paz

O fotógrafo valadarense Geraldo Corredor da Paz encontrou em Somerville (MA) uma bolsa contendo um passaporte salvadorenho de uma mulher e US$ 583,66 em dinheiro. Demonstrando honestidade e compaixão, ele, através da internet, rastreou a dona da bolsa devolvendo-lhe tudo como foi encontrado. “Nós deveríamos respeitar os valores morais da família, pois isso também pode acontecer conosco. Não adianta ir à igreja e depois fazer besteiras nas ruas”, disse ele. Parabéns ao Geraldo pela bela ação!!

VejaTV

O VejaTV agora tem uma nova equipe! Toda quarta-feira, os imigrantes poderão assistir o programa e ficar por dentro dos acontecimentos e leis de imigração fazendo perguntas ao vivo para o advogado Moises Apsan. A bela Janaína Scorza é a nova repórter do programa Imigração & Você!

Nelson Reis e familia

Esta é uma belíssima foto do meu querido irmão Nelson Reis com genros, noras, filhos, filhas e netos para celebrar seu aniversário, na cidade de Votuporanga no interior de São Paulo. Mesmo que um enorme oceano nos separe, receba meu afetuoso abraço e muitas felicitações para uma vida longa, com muita saúde.

Copa America 2019

O Brasil fez bonito no último domingo (7), na Copa América, ganhando de 3x1 do Peru e faturando para título para nosso lindo Brasil!

Bibiane Aquije, Kaira Costa e Jose Moreira

José Moreira, do Casa Nova Grill, celebrou a vitória do Brasil X Peru com Kaira Costa e Bibiana Aquije. Valeu a grande diferença de 3x1. Parabéns pra nós!

Ligia de Freitas e Rodrigo

Nossa autêntica "baiana" natural do Cabo verde, Lígia de Freitas, sempre ligada aos eventos brasileiros da região. Aqui vestida de amarelinho, celebra a vitória do Brasil contra o Peru, no domingo (7), no Casa Nova Grill, com o amigo querido Rodrigo.

Orquestra Sinfonica do Parana

Nossa linda amiga Angélica Vianna, nos brinda com sua visita quando acaba de chegar do Brasil após majestosa exibição como harpista da Orquestra Sinfônica do Paraná, durante o tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão. Seja muito Bem Vida a Newark!

Mariazinha Coutinho e familia

Amigos reunidos após a apresentação do comediante César Mourão, na noite deste sábado no auditório do East Side High School. O Programa "Terra Nossa" já em sua fase final, irá ao ar através da SIC International, com a grande destaque à Sra Mariazinha Coutinho e familia.