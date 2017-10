Flash – 11 a 17 de outubro de 2017

Marcela Rosa e Claudio Roque

Marcela Rosa e Cláudio Roque uniram-se em matrimônio na sexta-feira (6) durante cerimônia no City Hall de Newark, com direito à uma linda festa surpresa no Sport Club Português, oferecida pela amiga Ângela. Desejo toda a felicidade do mundo ao casal nesta nova fase da vida em que escolheram um ao outro.

Maria Ines Moraes e Tais Marin

Maria Inês Moraes mais uma vez se destaca por fazer de seu apartamento em Manhattan (NY) uma enorme galeria de belas artes que ganhou o nome de ApArt Private Gallery. Desta vez, em companhia de Tais Marin exibiram a Expo Terebintina do renomado artista plástico Marcello Serpa, brasileiro radicado no Havaí, na noite de quinta-feira (5). Só tenho elogios à esta dupla fantástica

Marcello Serpa e amigos

Ser um publicitário de sucesso era pouco para este surfista, que se comunica através de telas com cores quentes, imagens expressivas, às vezes chocantes e enigmáticas. Foi com muito carinho que convidados da ApArt Private Gallery recebeu Marcello Serpa para admirar suas obras.

Maria Ines Moraes e Maria Gadu

A cantora Maria Gadú deu um toque de mágica na noite de abertura da Expo "Terebintina" do renomado artista plástico Marcello Serpa, sob a organização impecável de Maria Inês Moraes (também na foto) e Tais Marin.

Golden Years Night 2017

O Golden Years Night 2017, realizado na noite de sábado (7), no Sport Club Português, superou as expectativas dos organizadores. Com o clube completamente lotado por lindos brotos e tremendões, foi animação total ao som da DJ Lígia e a Blue Moon Revival Band. Agradecimentos infinitos aos nossos patrocinadores, aos nossos músicos e a todos que compareceram nesta noite mágica.