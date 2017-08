Flash – 16 a 22 de agosto de 2017

Morgana, Raquel, Almenir e Maria Edi

Um abraço carinhoso ao pessoal do curso de Corte & Costura, ministrado pela talentosa professora Maria Edi, como parte integrante das atividades do Mantena Global Care. Morgana, Raquel e Almenir aprimoram-se na arte "fashion". A amiga Maria Edi também recebe um carinho extra pela passagem de seu aniversário.

Antonio Rendeiro

O querido arquiteto Antônio Rendeiro festejando seu aniversário na presença de dezenas de amigos que lhes têm muita estima pela pessoa integra, alegre e maravilhosa que ele é! Feliz Aniversário!

Ana Cristina Natividade e Jorge Aragao

Ana Cristina Natividade, conceituada repórter e entrevistadora, como sempre marcando presença quando o assunto é imprensa, à frente de um dos mais respeitáveis veículos de comunicação da região, o VejaTV.com. Nesta ocasião, o entrevistado é o lendário cantor e compositor Jorge Aragão, que fez um brilhante show no Delícias de Minas Restaurante, na noite de sábado (13).

Jorge Aragão

O Delícias de Minas Restaurante recebeu o sambista, exímio conhecedor das escolas de samba do Rio, Jorge Aragão. A primeira composição "Malandro" ganhou vida na voz de Elsa Soares e, de repente, se tornou um grande sucesso. Ao completar 40 anos de carreira, o cantor carioca mantem suas origens e seu foco no Samba e Pagode como nos velhos tempos.

Bianca Alves, Marly Bisppo, Beti Rozen e Julimar Chaves

Foi uma preciosidade a presença dos escritores Bianca Alves, Marly Bisppo, Beti Rozen e Julimar Chaves expondo suas obras literárias, na manhã infantil do Mantena Global Care, incentivando os pequenos com cores, formas e atrativas histórias a mergulharem cada vez mais no mundo da leitura.

Loja Brazil Cacau

A Brazil Cacau foi inaugurada na Wilson Avenue no sábado (12), com um delicioso coquetel oferecido aos clientes. Uma variedade enorme de roupas, calçados e outros acessórios das melhores grifes brasileiras foram disponibilizados de forma organizada num amplo espaço.

Loja Brazil Cacau

A inauguração de uma loja é um momento realmente importante para entrar no mercado com pé direito e ter muito boa sorte. Assim foi com a Brazil Cacau, inaugurada na Wilson Avenue, com muitos convidados para o delicioso coquetel e uma infinidade de roupas e acessórios das melhores marcas brasileiras.

Jessica Oller

Feliz Aniversário à linda jovem Jessica Oller, que recebeu muitos amigos no Delícias de Minas para celebrar seu 21º aninho. Deus lhe dê saúde e harmonia e muito sucesso em sua maioridade.

Amado Mora, Isabel Matos e Claudia Garzesi

Os curadores Isabel Matos, Amaro Mora e Cláudia Garzesi convidam todos da comunidade para participarem do concurso 5th Ironbound Multicultural Festival em preto e branco. Os prazo para as inscrições vai até 22 de setembro no Little City Hall, na 113 Monroe Street, no bairro do Ironbound.