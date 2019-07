Flash – 17 a 23 de julho de 2019

Kaira Costa

Nossa querida e popular Kaira Costa agora dá ao Ironbound Recreation Center, no 226 Rome St., no Ironbound, o atendimento carinhoso e cordial que os brasileiros estão acostumados. São muitas opções de lazer para terceira idade, crianças e qualquer residente que queira desfrutar das piscinas e ginásio. Leve um comprovante de residência, um ID com foto e US$ 5 para fazer sua carteirinha e passe a frequentar o centro de recreação.

Tonia Zarro

Um abraço carinhoso à nossa amiga Tônia Zarro, que soprou as velinhas recentemente, completando mais um aninho de vida. Deus te abençoe com saúde e prosperidade!

Anita Mignone

Nos momentos mais difíceis e incertos, vivendo como imigrante neste país, conte com uma profissional qualificada e disposta a lutar pelos seus direitos. A Dra. Anita Mignone, com escritório localizado no coração do Ironbound, fala português e tem a solução para seu caso. Info.: (973) 494-5757.

Elisany Cristina da Luz

Amigos e admiradores da capixaba Elisany Cristina da Luz se reuniram na sede do Mantena Global Care para festejar seu aniversário. Com direito à decoração, bolo delicioso e muitos balões a garota celebrou a sua nova idade, cercada de muito carinho. Também desejo felicidades, saúde e muita paz para você, menina!

Maria e Carlinhos Maia

O Youtuber Carlinhos Maia, recorde de seguidores em diversas redes sociais, realizou seu show Fiquei Famoso, no auditório da East Side High School em Newark, com sala completamente lotada. O humorista apresenta com muito carinho no palco Maria Maia, que o adotou quando ele era ainda um bebê. Ela é a grande protagonista de situações engraçadas que o tornaram famoso.

Carlinhos Maia e Ana Ferreira

O humorista Carlinhos Maia e a responsável pela produção de seu show "Fiquei Famoso" em Newark, Ana Ferreira. Parabéns amiga pelo sucesso de seu trabalho e pela casa completamente lotada. Isto tudo traduz seu profissionalismo e dedicação à sua honrosa profissão.