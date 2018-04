Flash – 18 a 24 de abril de 2018

Zartha Griffin e Rodrigo Godoy Tenho um grande orgulho em ter esta dupla dinâmica representando uma potência que apoia nosso evento. Zartha Griffin e Rodrigo Godoy não medem esforços para apresentar à nossa comunidade a grandiosidade da New York Life, tão necessária na vida de todos nós.

Steve R. Fallek e Anita Mignone Dois super profissionais que apoiam o Beautiful Forever!, o conceituado Cirurgião Plástico Steve R. Fallek e a competente advogada de imigração, Dra. Anita Mignone, que é um ícone em nossa comunidade. A presença e apoio de ambos os profissionais nos enche de vaidade e segurança e a certeza de estarmos trabalhando com seriedade e responsabilidade.

Joao Vianna, Ana Cristina Navidade e George Roberts Outro grande ícone da comunidade que apoia o Beautiful Forever! Um dos meios de comunicação mais respeitáveis em nossa comunidade, o VejaTV.com nos brinda com sua célebre presença, representada por João Vianna, Ana Cristina Natividade e George Roberts, que também é nosso mestre de cerimônia oficial.

Steve R. Fallek e Vania Samba

A passista Vânia Samba veio diretamente de Stamford (CT) para abrilhantar o nosso coquetel de imprensa, realizado na noite de segunda-feira (16), no casa Nova Grill. Até o cirurgião plástico norte-americano, Dr. Steve Fallek, se encantou com a nossa cultura e fez questão de posar para uma foto com nossa a musa.