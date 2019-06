Flash – 19 a 25 de junho de 2019

Solange Paizante, Valmir Rocha e Marisa Bell

A Mantena Global Care, muito bem representada pela coordenadora Solange Paizante e a voluntária Marisa Bell, posaram orgulhosamente para minha foto com nosso grande artista Valmir Rocha, grande orgulho brasileiro.

Ligia Freitas e Valmir Rocha

A assessora do prefeito Ras Baraka, Lígia Freitas, fez a tradução para o nosso grande artista Valmir Rocha, fazendo com que todos entendessem cada palavra de seu grande orgulho em fixar sua assinatura no Lincoln Park, sobre a silhueta do primeiro prefeito negro eleito na cidade de Newark.

Orquesta Sinfonica de Newark

O quinteto de sopro da Orquestra Sinfônica de Newark abrilhantou a tarde no Lincoln Park, que é também conhecido como "a Costa", em Newark (NJ), num distrito histórico da cidade.

Barco de pesca

Este foi o grande concurso de pesca realizado pelo amigo Ricardo Bruno. Um barco cheio de pessoas alegres a disputar quem pegava o maior peixe ao mar.

Jack Costa

Está bonito seu peixe, Jack Costa, mas infelizmente não é o maior!

Ricardo Bruno

Este sim foi o maior peixe de 16 inches, fisgado pelo Ricardinho Bruno e lhe distinguiu com um belíssimo troféu. Houve também o troféu para as mulheres e também pelas crianças.

Gustavo Rossi

Depois de ter graduado com honras na Wilson Avenue School, o brasileirinho Gustavo Rossi foi admitido no Newark Tech of Technology School, onde cumprirá seu próximo ciclo acadêmico. José e Lorena Rossi, pais de Gustavo, estão orgulhosos, e com absoluta razão. Desejamos a ele muito sucesso em sua nova caminhada.

Miguel Oliveira,

Os alunos filhos de brasileiros estão fazendo bonito nas escolas de Newark. É o caso de Miguel Oliveira, que aparece na foto com o seu troféu pelo melhor projeto elaborado na escola. Ele também foi escolhido como o melhor aluna das turmas de quinta série na Wilson Avenue School. O garoto ipatinguense é motivo de orgulho para sua mãe Laiana Oliveira, uma das grandes guerreiras de nossa comunidade. Desejamos muito sucesso ao Miguel. Como dizem por aqui, 'keep it up', golden boy!

Inauguracao Seabras

Na quinta-feira (13), foi inaugurado no bairro do Ironbound o maior de todos os supermercados do grupo Seabra Foods, num ponto privilegiado, já usado por vários outros grandes supermercados. Com 103 mil pés quadrados de espaço, o estabelecimento é capaz de atender aos mais exigentes paladares e de diversas culturas. Frutas e verduras em um espaço moderno e limpo, grande açougue, peixaria e lanchonete e cafeteria. O Sr. Antônio Seabras e seu filho, Aaron, e todos os seus funcionários receberam a imprensa e autoridades municipais.

Estatua de Kenneth Allen Gibson

Foi inaugurada na segunda-feira (17) a estátua de Kenneth Allen Gibson, que foi o 36º prefeito de Newark (NJ) , o primeiro prefeito afro-americano eleito em uma grande cidade dos Estados Unidos, durante os conflitos pelos direitos civis.