Flash – 21 a 27 de dezembro de 2016

Escola Luis de Camoes de Kearny As crianças da Escola Luís de Camões de Kearny apresentaram lindamente as canções natalinas na língua portuguesa, provando um perfeito aprendizado durante o ano de 2016. Os pais estiveram presentes e se encantaram com o desenvolvimento escolar dos seus filhos.

Equipe do Salao Enfase e Enthusiastic SPA

A equipe talentosa do salão Ênfase e Enthusiastic SPA by Valéria e Sônia, brilhando na grande festa de fim de ano, onde se divertiram muito, participaram de amigo secreto e se confraternizaram pela proximidade do Natal.