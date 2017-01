Flash – 25 a 31 de janeiro de 2017

Zaida Girardi Dish Olhem aí que imagem bonita de nossa amiga Zaida Girardi Dish de sua viagem a Moçambique, na África. Um bate papo gostoso e descontraído com as crianças carentes de Maputo. É bom quando alguém se destina às atividades filantrópicas durante suas viagens. Curta bastante estas lindas crianças, amiga!

Vanessa Falabella, Richard Miller, Richard e Carlos Dias

No domingo, tive o orgulho de assistir a um brasileiríssimo show, celebrando os 60 anos da Bossa Nova na graciosa interpretação de Vanessa Falabella, Richard Miller na guitarra, Richard no pandeiro e Carlos Dias no vocal. Foi um espetáculo maravilhoso, aplaudido não só por brasileiros, mas por diversas nacionalidades que lotaram o lendário BB King Club Blues & Grill. O próximo espetáculo será na segunda-feira (30), às 8 pm, na 237 W 42nd St., Manhattan (NY).