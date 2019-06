Flash – 26 de junho a 1 de julho de 2019

Catarina Fernandes e Ivan Roa

Catarina Fernandes fez uma brilhante apresentação de Salsa, com seu parceiro, Ivan Roa, durante o show da escola Luna Mia Dance Academy no domingo (23), no SCP.

Solange Paizante, Marisa Abel e Jaqueline Quiles

Solange Paizante, Marisa Abel e Jaqueline Quiles, durante evento sobre imigração, realizado no City Hall na segunda-feira (24).

Murphy Varnish Company

Xavier Meleiro, responsável pera reconstrução e reforma da Murphy Varnish Company, sua esposa Adriana, seus filhos e o vereador Augusto Amador, durante coquetel de inauguração das 46 unidades de belíssimos “lofts”, ocorrido no sábado (22), no pátio do próprio empreendimento. Uma grande conquista para todos nós, que residimos no Ironbound.

Mara Borrello

Mara Borrello, uma corretora de imóveis muito respeitada nesta região, tem trabalhado incansável para satisfazer as necessidades de seus clientes na hora de comprar ou vender suas casas. Corretora da Keller Williams Mid-Town Direct Realty, é uma das responsáveis pelas locações dos “lofts” do Murphy Varnish Building, no Ironbound.

Rosana Aguiar

Hoje, todos os mimos vão para nossa primeira Dama, Rosana Aguiar, amplamente paparicada neste fim de semana, pelo apaixonado maridão Pedro, presidente do Mantena Global Care. Desejo-lhe toda felicidade do mundo!

Luna Mia Dance Academy

Dançar é uma ótima forma de demonstrar as maravilhas que mente e corpo unidos à música são capazes de realizar. Parabéns Luna Mia Dance Academy pelo belíssimo espetáculo que suas crianças apresentaram no domigo (23) no SCP. Foi muito bom para mim registrar a graça dos pequeninos a bailar graciosamente.