Flash – 3 a 7 de janeiro de 2020

Equipe Casa Nova Grill

O proprietário do Casa Nova Grill, José Moreira, seu novo gerente Renato Pedroso e toda a equipe de bartenders desejam aos amigos e clientes um Ano Novo repleto de paz, amor e muita saúde!

Vejam a belíssima equipe de barmaids do Casa nova Grill que lhes desejam um Ano Novo repleto de felicidades!

Aniversario Emilly

Todos reunidos para celebrar com um animado jantar, o aniversário da gatíssima Emilly que completou 17 aninhos. Desejo felicidades em sua nova idade de princesinha!

Sport Club Portugues

As mulheres mais poderosas do Sport Sport Club Português, a presidente Silvia Rodrigues e a atual Miss SPC apontam para 2020 como uma nova etapa em suas vidas e na história do Clube. Foi espetacular o Réveillon realizado naquela sala fantástica; cenário onde ocorreram alguns dos maiores eventos da cidade de Newark nos últimos 98 anos.

Fim de festa do animado Réveillon no Sport Club Português e a galera ainda tem muita energia... Suficiente para viver festejando 2020 inteirinho! Feliz Ano Novo a todos!

July, Carol e Papai Noel

Recebemos em minha casa na noite de Natal a visita do "Bom Velhinho" que encheu a festa de alegria, com muitos presentes, princi­pal­mente para as princesinhas Jully e Carol!

Vera Reis

Eu, Vera Reis, desejo a todos os meus leitores e seguidores nesta coluna, um Ano novo mara­vilhoso, repleto de saúde, paz e serenidade. Espero que tenham somente imagens de pessoas felizes celebrando seus acontecimentos durante todo o ano de 2020. Este bolo me foi oferecido na noite de Natal, pela querida amiga Sônia Coelho, a quem agradeço de coração.

Equipe Save Smart

O popularmente conhecido Save Smart de Newark, através de seus proprietários, celebrou o Natal com seus funcionários com uma grande festa no Casa nova Grill. Desejo também a eles muitas felicidades e sucesso em 2020.

Foto9 Irene, Paulinha e Ana oliveira



Rosa Miller

Parabéns à Rosa Miller, que no final de 2019 conquistou a cidadania dos EUA. Inicie 2020 preparando-se com o instrutor Leonardo Ferreira para a prova do Departamento de Serviços de Cidadania (USCIS) no Mantena Global Care, no bairro do Ironbound, em Newark. Info.: (973) 344-1644.