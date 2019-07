Flash – 3 a 9 de julho de 2019

Gabriela, Catarina, Maria Edi e Esperanza

Este curso de corte e costura, ministrado pela renomada estilista Maria Edi, é o mais completo possível e forma profissionais prontas para atuarem no mercado da moda. As alunas Gabriela, Catarina e Esperanza valorizam "cada pontinho" deste aprendizado.

Rodrigo, Alexander, Claudio, Sandra, Edinair, Mrs. Sakalas e Christopher

Rodrigo, representante da New York Life em nossa região, posa para foto com Alexander, Claudio, Sandra, Edinair, Mrs. Sakalas e Christopher durante a Rainbow Parade, realizada em Nova York no domingo (30). Muito amor e um mundo todo colorido para todos nós!

Fausto Franco

A Secretaria de Turismo e o Governo do Estado da Bahia, com a Copa Airlines, realizaram no Consulado do Brasil em Nova York um coquetel aos agentes de viagens e imprensa, cujo objetivo foi mostrar as cores, sabores e a rica cultura baiana. O evento contou com a presença do Secretário de Turismo Fausto Franco, que enfatizou as belezas de seu estado, fez sorteios o ofereceu drinks e uma pequena amostra da culinária baiana.

Fernando de Oliveira Sena

Ainda falando sobre o “Join Us Fly to Bahia”, o Ministro Fernando de Oliveira Sena, cônsul-geral adjunto (Setor de Promoção Comercial) do Consulado do Brasil em Nova York reforçou as palavras do Secretário de Turismo, sobre as maravilhas que o turista encontra na Bahia e também ressaltou aos agentes de viagens as vantagens de isenção de vistos para americanos para visitar o Brasil.

Eric Sanford

Eric Sanford, executivo de vendas da Copa Airlines, falou sobre rotas acessíveis para chegar à Bahia, serviço de bordo e seu amor pela aviação, durante o Join Us Fly to Bahia, realizado no Consulado Geral do Brasil em Nova York.