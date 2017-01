Flash – 4 a 10 de janeiro de 2017

Ana Oliveira

Erv Master, Silvana Magda, Jose Moreira e Yasmin

O Réveillon do Casa Nova Gill no Symphony Hall de Newark mais uma vez superou todas as expectativas. Completamente lotado de pessoas bonitas e felizes auardando a chegada de 2017. Aqui, o momento mais esperando da noite, o instante exato de erguer um brinde e desejar a todos Feliz Ano Novo! O grande anfitrião José Moreira brinda com seus parceiros Silvana Magda, DJ Erv Master e a filhota Yasmin.

Blanquita e Edilberta

Minhas lindas amigas Blanquita e Edilberta cuidaram com esmero do café da manhã, com muitas delicias sobre a mesa.

Celebrando Reveillon com o pai

Uma cena me chamou a atenção; uma garota lindamente vestida de branco celebrava cada minuto, alternando entre choro e riso na companhia 'virtual' de seu pai, que vivia este grande momento conectado à ela. Só quem é imigrante sabe o valor de uma boa conexão em um momento como estes.

Contagem regressiva Reveillon 2017

O momento da contagem regressiva e a explosão de abraços, beijos, champanhe em punho é a hora exata que 2017 inicia repleto de esperança, fé, saúde, na promessa de harmonia e paz em todos os cantos do universo.

Silvana Magda, familia e Jose Moreira

Silvana Magda compareceu com sua linda prole, elegantíssimos e ao discursar minutos antes da contagem regressiva prometeu aos brasileiros de Newark o melhor e maior Brazilian Day de todos os tempos. Vamos esperar setembro para conferir!

Casal elegante

Este feliz e elegante casal disse que fazia questão de aparecer em minha coluna, mas não enviou a mensagem com os dados que solicitei. De qualquer forma, minha promessa está cumprida. Aí estão vocês, lindos e maravilhosos!

Rosana Leite, Paulo Melchior e Samanta Moreira

Rosana Leite, que muito ajudou na organização do evento, estava feliz com o resultado e comemorou o grande sucesso ao lado de amigos e demais colaboradores, como o Paulo ­Melchior, Ana Cristina Natividade e Samanta Moreira.

Vick e Rick Sollo

A nem mais tão pequena Vick, foi uma das entrevistadoras da principal atração da festa, Rick Sollo, durante coletiva de imprensa realizada no Restaurante Casa Nova. O cantor falou de separação da dupla Rick & Renner e os planos para um futuro promissor em sua carreira solo.

Rosana Leite, Ana Cristina Natividade e amigos

Velhos amigos, entre eles Rosana Leite e Ana Cristina Natividade, se divertiram durante o coquetel de imprensa realizado no Casa Nova Grill, após cumprirem os protocolos de fotos e entrevista do cantor Rick Sollo, a principal atração do Réveillon Casa Nova 2017.