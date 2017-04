Flash – 5 a 11 de abril de 2017

Dia de Conscientizacao do Autismo

Aos olhos do Pai, todas as crianças são iguais e perfeitas, todos expressam e respiram amor e juntos tem a alegria de uma revoada de pássaros numa manhã ensolarada de domingo. Era celebrado o Dia da Conscientização do Autismo, mas a festa não seria a mesma, se todos os anjos que fazem nossa vida tão especial não estivessem juntos. Um projeto belíssimo, mais uma vez liderado por Mantena Global Care.

Voluntarias Mantena Global Care

O Mantena mais uma vez mostrou o enorme carinho que tem pelas crianças que lá frequentam. Foi realmente uma festa inesquecível entre voluntários, famílias e colaboradores. Parabéns!

Armando, Cristina e Rafael

Há mais de uma década, eu participei de um momento muito especial na vida desta família, formada por Armando, Cristina e Rafael. Eles haviam recebido um lindo presente de Deus, apenas empacotado numa cor diferente que simbolizava muito mais amor. Apesar de todos os contras, Rafael venceu, a vida venceu e a família venceu! Hoje, olhando para a carinha linda de Rafael, este garoto super esperto, agradeço as tantas lições que a vida me ensina sempre. Deus os abencôe amigos e que muitas outras vitorias como estas, possam surgir em suas vidas.

Foto4 Candidatas do Beautiful Forever



Luso American Veterans - LAV

Uma tarde inesquecível no Mediterranean Manor, no domingo (2), com a exposição de artes de quatro projetos e silencioso leilão também e artístico. Um evento muito comovente do início ao fim, que teve seu fechamento de maneira também gloriosa, com a apresentação do "Senhor das Vozes", Fernando Pereira, que reuniu no mesmo local, dezenas de celebridades artísticas através de suas vozes inconfundíveis . Uma enorme colaboração com a nobre causa beneficente à Luso American Veterans (LAV).

Delson, Cristina de Lima e Gustavo Pace

Um agradecimento todo especial ao amigo Delson de Lima e sua esposa Cristina, que aqui são vistos com o ator brasileiro Gustavo Pace, pela sua constante colaboração através da Delson Jewelry, aos meusprojetos nesta comunidade. Seu apoio ao Beautiful Forever foi de suma importância. Obrigada amigo!

Jose Moreira, Howard Lynch, Silvana Magda e Jacqueline Quiles

A vice-prefeita de Newark, Jacqueline Quiles e o proprietário do Casa Nova Grill, José Moreira, em viagem a Salvador (BA), foram recepcionados por Silvana Magda e seu esposo Howard Lynch, em sua cobertura de frente ao Cristo da Barra. O objetivo desta viagem foi o encontro com autoridades municipais de Salvador, inclusive o prefeito, ACM Neto, para falarem a respeito de projetos culturais que poderão ser realizados na cidade de Newark, onde vivem 6.2% de brasileiros e seus descendentes. Vamos aguardar ansiosamente as próximas celebrações brasileiras. Penso que vai rolar muitas novidades por aqui.