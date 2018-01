Glamour – 10 a 16 de janeiro de 2018

Markley Guerra Conheci o Markley Guerra em Governador Valadares e temos uma ligação familiar muito profundo, na condição de irmãos que somos. Agui nos EUA ele se transformou no DJ Massa e cumpre esta semana mais um ciclo de vida. Parabéns, meu brother! Voc6e merece tudo do melhor.

Edivaldo Santos No último final de semana o queridaço Edivaldo Santos recebeu alguns amigos em sua residência para um delicioso lanche de celebração. Foi tudo maravilhoso. Esse sabe receber, viu?

Ellen Costa e sua familia Ellen Costa foi passar o Ano Novo com sua familia em Mariland, onde aproveitou para descansar e atender diversas pessoas na região. Os futuros clientes estão na expectativa, pois logo terão uma Filial do Studio Costa Family por lá.

Izabele Silva

Sou um tio muito coruja, principalmente quando quero falar da princesa Izabele Silva. É gratificante vê-la crescendo, linda, inteligente e antenada com as coisas do mundo moderno. Ela é a minha aniversariante destaque desta edição. Amo essa menina!