Glamour – 10 a 16 de abril de 2019

Brenda Batista A família da nossa bela Miss Brasil USA está radiante por mais uma primavera da queridíssima Brenda Batista, que celebrou em grandioso estilo, como é de se esperar do aniversário de uma rainha.

Edson Silva Não poderia deixar de falar do meu pai irmão e melhor amigo, homenageando-o em sua data magna. Peço a Deus que o continue abençoando hoje e sempre Edson Silva. Palavras são tão poucas para traduzir tanto afeto e gratidão por você.

Lídia e Brian Fustina

Quem está super felizes e ansiosos são meus amigos Lídia e Brian Fustina, à espera do filho Lorenzo. O mundo ficará melhor com a chegada do príncipe da família.