Glamour – 12 a 18 de junho de 2019

Cristiane Policarpo Quem recebeu em grande estilo no último final de semana foi minha querida amiga Cristiane Policarpo. Ela celebrou o aniversário ao lado de amigos em familiares, dando boas vindas a um novo período. Esteve tudo perfeito.

José Moreira, Sérgio e Solange

O Casa Nova Grill recebeu uma visita importante no último final de semana. Consi­derado um dos políticos mais caris­má­ticos do Brasil da atualidade, o prefeito de Colatina-ES, Sérgio Meneguelli (na foto com José Moreira e Solange Paizante), esteve na Esquina da Alegria para saborear os temperos da casa.