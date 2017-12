Glamour – 13 a 19 de dezembro de 2017

Carlos e Marta Donates Os cubanos mais brasileiros de Newark, Carlos e Marta Donates estão fazendo tremendo sucesso nas novas instalações da American Translation. A agência continua prestando seus serviços de qualidade no 115 da Wilson Avenue.

Juliana Gomes A paulista Juliana Gomes é a aniversariante da semana deste colunista. Pessoa brilhante e super batalhadora, iniciou um novo ciclo no dia 11 de zembro. Torço por ela e é natural que colha frutos que traduzam sua luta. Tim-tim, amiga!

Gary Tonia Zarro deu um show na festa de aniversário do filhão Gary. Os convidados se divertiram e tiveram um verdadeiro banquete na celebração da data magna do príncipe da família Zarro. Como podem ver na foto, Gary ficou encantado diante de tanto amor.

Tatiana Antunes e Luana Vieira

Uma amizade bonita que uniu os estados de Minas Gerais e Sergipe, transcendeu e entrou no mundo dos negócios. A Rosa Chiclet, bem no coração da Wilson Avenue, já está em pleno funcionamento e a inauguração, realizada no último sábado, desafiou a neve e foi um grande sucesso. Tatiana Antunes e Luana Vieira tem um caminho de sucesso pela frente.