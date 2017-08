Glamour – 2 a 8 de agosto de 2017

Paulo Lima Casado com uma brasileira, o lisboeta Paulo Lima está retornando às raízes. Após mais de uma década servindo e fazendo amigos nos restaurantes de Newark, Paulo volta a Portugal para um novo desafio. Boa sorte, amigo. Seja muito feliz.

Cristina Andreia Mineiríssima de Nacip Raydan, a empresária Cristina Andreia está fazendo tremendo sucesso no Renascer, seu restaurante na Wilson Avenue.

Arthur Pelegrini Arthur Pelegrini está levitando pela chegada do seu filho Theo, Ser pai é uma experiência fantástica e o colatinense já entrou no clima.

Lilian Barbosa

No comando firme e competente da Brasil Cacau, Lilian Barbosa é motivo de orgulho para Santo Antônio do Jacinto, a pérola do Jequitinhonha.