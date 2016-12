Glamour – 21 a 27 de dezembro de 2016

Carla de Lima Carla de Lima é uma das pessoas mais queridas de nossa comunidade. Trata-se de uma moça valorosa e carismática e que sempre provou o seu valor. Carlinha inaugurou idade nova no dia 14 deste mês. Ergo um brinde a ela!

Peter Pantoliano e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso O empresário Peter Pantoliano (Grupo Ferry Optical) está curtindo férias em seu apê à beira-ma, na Praia de Iracema, em Fortaleza. À caminho de terras brasileiras ele viajou na presença ilustre do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Dizem que a prosa rendeu.

Jane Bianco Não tenho palavras para descrever esta mulher guerreira, amiga querida e dona de um coração de ouro. Jane Bianco, você é o orgulho das terras potiguares na América do Norte.

Marcelo e Claudia e o filho Arthur

Um abraço caloroso para o casal Marcelo e Claudia pelo aniversario do filhote Arthur. A data magna foi celebrada com toda a pompa e circunstância, com tudo o que o príncipe teve direito.