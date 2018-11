Glamour – 21 a 27 de novembro de 2018

Amado Batista

Uma dica sensacional na véspera do Thanksgivings é o show de Amado Batista em Newark. Vai ser no Palácio Europa, quarta-feira (21), com início marcado para as 9 da noite.

Cristine Silvino

Cristine Silvino voltou com as baterias recarregadas de sua passagem pelas terras de Santa Cruz. Voltou cheia de novidades para o Delícias de Minas, uma das referências da gastronomia brasileira em New Jersey.

Marconi Maia

Quando falar em viagens, "just say Yes", que o grande Marconi Maia resolve o assunto. O embaixador de Capelinha no mundo está fazendo um trabalho muito bom. Eu só digo yes!

Vera Reis

Minha colega de Brazilian Voice, Vera Reis, além de queridíssima, está fazendo um trabalho de fotógrafo digno de nota. E a nota é máxima!