Glamour – 23 a 29 de agosto de 2017

Gidelson Araújo Gidelson Araújo é daqueles amigos preciosos, para se guarda no lado esquerdo do peito, como na famosa canção da América, que Milton nascimento imortalizou.

Mario Bittencourt

Quem vê o empresário Mario Bittencourt brilhando à frente da US Postal Center, não imagina que ele é um DJ respeitadíssimo no Brasil. Esta semana ele foi até a terrinha acertar detalhes da sua participação no Rock in Rio.