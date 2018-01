Glamour – 24 a 30 de janeiro de 2018

Cléber e Renata Redondo e os filhos, Clarissa e Clebinho

Cléber e Renata Redondo deram uma belíssima festa para celebrar o aniversário dos filhotes Clarissa e Clebinho, semana passada, em sua bela residência, em Edgewater. Convidados queridos passaram por lá para abraçar os aniversariantes e se deliciar com os quitutes. A criançada se esbaldou com os docinhos e os adultos com o vinho bom, trazido da última viagem do casal a Paris.