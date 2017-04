Glamour – 26 de abril a 2 de maio de 2017

Rafael Silva e Wellington Oliveira

Rafael Silva e Wellington Oliveira saíram do sul de Minas com o sonho de triunfar nas terras do Tio Sam e estão conseguindo isto graças a uma parceria de sucesso, trabalho árduo e muita competência. Aos poucos, a City Auto Body está se transformando na maior (e melhor!) oficina de lanternagem e pintura da cidade de Newark.

Augusto Amador

Grande amigo da comunidade brasileira, o vereador Augusto Amador esteve presente no lançamento do livro do jornalista Roberto Lima. Super querido, ele até posou com Papoulas de Kandahar em suas mãos.

Alcione e Cristine Silvino

Poderosa e ainda cantando muito, a eterna Marrom, Alcione, esteve em Newark fazendo um grande show no Delícias de Minas. Cristine Silvino tricoteou com a grande estrela do nosso samba, que voltará para um show extra nesta quinta. Está quase Sold Out.

Kaira Costa