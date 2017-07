Glamour – 26 de julho a 1 de agosto de 2017

Adriana Lopes

Adriana Lopes (leia-se Vibe Lounge) teve o seu trabalho reconhecido no 4th Portuguese Brazilian Awards, em Nova York. No clique ela recebe seu prêmio das mãos de Rick Terezi, criador do evento.

Drika Soares

A baianinha Drika Soares, orgulho de Itamaraju, é uma figura super conhecida em nossa comunidade. Gente finíssima, é uma das melhores anfitriãs de que tenho notícia.

Ronilton Correa

Nossa comunidade sempre se une nos momentos em que é preciso. Neste sábado(29), das 2 pm às 7:00 pm, acontecerá na sede do clube Casa do Concelho (124 Emmet St)., uma feijoada beneficente para ajudar no custeio do tratamento de Ronilton Correa, o Neném, que enfrenta bravamente um câncer no estômago. Todos lá!

Samara Martins

Enche-nos de orgulho ver pessoas de nossa comunidade fazendo sucesso. É o caso de Samara Martins, que está arrasando nas passarelas americanas.