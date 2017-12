Glamour – 27 de dezembro de 2017 a 2 de janeiro de 2018

Edson, filhas e netas

Cada vez mais incorporado nas funções de avô, o empresário Edson Silva recebeu as filhotas Larissa, Kamila (mãe do príncipe Henrique) e Isabela para a celebração do natal. Pensem num homem feliz...

Ricardo Carvalho

Felicidades e pouco para o elegantérrimo chef de cozinha Ricardo Carvalho, que está de idade nova. Ricardo, que hoje faz parte da equipe do City Rub é uma daquelas pessoas iluminadas, tão essenciais.

Thiago Dx

Pessoa super maravilhosa e muito popular no meio brasileiro. Falo do segurança Thiago Dx, que resolve as situações na base de uma boa conversa.Thiagão, deixo um abraço e lhe desejo tudo de bom.

Equipe da Friendly Dental

Equipe da Friendly Dental, em comemoração de final de ano. Liderada pela Dra Bilge Erdem, a equipe aproveitou a quadra natalina para se confraternizar e recarregar as baterias para o ano novo, que promete ser muito bom.