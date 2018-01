Glamour – 31 de janeiro a 6 de fevereiro de 2018

Jackie Ribas Jackie Ribas foi durante muitos anos a vocalista da banda Altas Horas, de Serginho Groisman, na TV Globo. Quem chega ao Delícias de Minas, em Newark, e a vê cantando, se encanta com o timbre e versatilidade desta cotovia. E o repertório é escolhido a dedo. Sou cada vez mais fã.

Vania Firmino Souza

Vania Firmino Souza tem um senso fashion aguçadíssimo, o que combina muito com o estilo das festas que ela decora com tanto esmero. Vaninha é deslumbrante também no que faz!