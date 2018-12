Glamour – 5 a 11 de dezembro de 2018

Elizabety Oliveira Elizabety Oliveira foi batizada no último final de semana, cumprindo o ritual que professa a sua fé. Fiquei muito feliz por ela.

Gracy Kelly

A princesa Gracy Kelly está super feliz com a vitória no Miss Mirim 2018. Sua mãe Shophya Kelly está para lá de orgulhosa com a coroação da filhota.