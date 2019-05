Glamour – 8 a 14 de maio de 2019

Alessa O casal Michael e Paula Rosa reuniu amigos e familiares para uma festa surpresa em comemoração ao niver da caçula Alessa. Foi um festão, marcado pela alegria e descontração, comida ótima e música a cargo do renomado DJ Mario Bittencourt.

Luciano Trajano O empresário Luciano Trajano (leia-se Pontal Brasil) comemorou a passagem de seu novo ciclo vital junto daqueles que lhe são mais queridos, com direito a bolo e muito afeto. Parabéns, queridão!

Simone & Simaria,

A comunidade conta nos dedos os dias que faltam para o rodeio Delícias de Minas, em Newark. O empresário curvelano Wendel Corrêa caprichou no cardápio musical, trazendo grandes atrações. Um dos shows mais esperados é o da dupla Simone & Simaria, que está no topo da parada de sucessos do Brasil. Eu já preparei minha roupa de cowboy.