American Dream será inaugurado em 25 de outubro em NJ

O centro de compras e diversão consistirá em 45% de varejo e 55% de entretenimento

Anote no calendário. O mega shopping American Dream abrirá em 25 de outubro, de acordo com um anúncio da administradora Triple Five. O complexo de compras e entretenimento, localizado na rodovia 3 New Jersey Turnpike em East Rutherford (NJ) abrirá suas portas em uma sexta-feira no outono, após muitos atrasos.

“Sabemos que a comunidade aguarda ansiosamente o lançamento deste incrível destino global”, disse Don Ghermezian, presidente do American Dream. “Temos uma propriedade única que remodelará a maneira como as pessoas pensam sobre entretenimento, tema” parques e compras”.

A família Ghermezian opera o Triple Five Group, que também é dono do The Mall of America, em Minnesota. Também está construindo um American Dream em Miami (FL).

O American Dream de Meadowlands consistirá em 45% de varejo e 55% de entretenimento. Um parque temático interno do Nickelodeon Universe de 8 acres conterá duas montanhas russas recorde. Haverá um DreamWorks Waterpark de 8 acres, o primeiro do tipo. O Big Snow Ski and Snowboard Park será o primeiro centro de esportes de neve coberta da América do Norte. E o American Dream terá uma pista de patinação e hóquei do tamanho da NHL, um campo de mini golfe com 18 buracos com tema Angry Birds, um Legoland Discovery Center, um aquário, um cinema de luxo e muito mais.

Entre os varejistas que assinaram, Barneys, Tiffany & Co., H&M, Saks Fifth Avenue, Zara e Dolce & Gabbana. O Blue Laws de Bergen County manterá as lojas do American Dream fechadas aos domingos, mas as áreas de entretenimento e restaurantes estarão abertas 7 dias por semana.

A área de alimentação no American Dream incluirá mais de 100 opções de restaurantes e comidas especiais, incluindo mais de 20 restaurantes com serviço completo, um refeitório de 38 mil pés quadrados; à praça de alimentação Kosher; e um gastropub de 22 mil pés quadrados no estilo arcada.