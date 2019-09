Americano é preso por transportar 53 imigrantes na carroceria de caminhão no TX

Na sexta-feira (20), as autoridades federais informaram a prisão de motorista de caminhão no Texas, após patrulheiros terem descoberto 53 imigrantes indocumentados escondidos na carroceria escaldante do veículo. O motorista era a única pessoa visível na cabine quando foi parado na Interstate Highway 35 (IH-35), num posto da Patrulha da Fronteira (CBP) nas imediações de Laredo (TX), na terça-feira (17).

Um cão treinado alertou os patrulheiros da presença de seres humanos ou narcóticos escondidos na carroceria durante a inspeção básica do veículo, informou a CBP. Após outra investigação mais detalhada, os agentes descobriram 53 imigrantes naturais do México, Equador, Guatemala, El Salvador e Honduras, que estavam “todos ilegalmente nos Estados Unidos”.

A temperatura no interior da carroceria foi registrada em 105º graus (40.5º Celsius) no momento da descoberta, embora nenhuma das pessoas necessitasse de cuidados médicos. Os patrulheiros prenderam o motorista e os 53 imigrantes clandestinos, que seriam “autuados conforme” a lei. A CBP confiscou o caminhão.

Não foi adiantado se o motorista será acusado judicialmente, mas os investigadores consideram o incidente “tráfico humano”. O Departamento de Segurança Nacional (DHS) é responsável pelo caso.

. Outro motorista preso:

Já no Arizona, outro motorista foi preso e acusado de transportar 31 imigrantes indocumentados, todos naturais do México, na carroceira de um caminhão, informou a CBP também na terça-feira (17). Os patrulheiros lotados no posto da Intertate 19, nas imediações de Amado, fizeram a descoberta depois de também serem alertados por um cão farejador. Quando os agentes descobriram os imigrantes, com idades entre 15 e 40 anos, todos estavam sentados no interior da carroceria.

Todos os 31 imigrantes estavam clandestinamente nos EUA e foram detidos, informaram investigadores, acrescentando que eles seriam autuados por violação das leis migratórias. As autoridades detalharam que o motorista de 40 anos de idade, cujo nome não foi divulgado, é cidadão dos EUA em residente em Nogales (Ariz.).

Representantes da CBP informaram que o DHS deu início à “Operation Safeguard” a qual visa educar a indústria de caminhões de carga e o público em geral dos riscos de morte provocados na utilização de veículos comerciais no transporte clandestino de pessoas. A operação foi criada com o objetivo de prevenir mortes nas mãos de traficantes de seres humanos (coiotes).