Amigos fazem campanha para brasileiro na luta contra o câncer

Tony Tavares, morador na Geórgia, foi diagnosticado com câncer em estágio 4 e metástase

O brasileiro Tony Tavares e a família dele, a esposa Marithsa e o filho Gabriel, residentes na Geórgia, estão enfrentando momentos difíceis depois que ele foi diagnosticado com câncer em estágio 4 e metástase. Em virtude disso, a internauta Themisis Azevedo, moradora em Kennesaw (GA), iniciou, em 19 de julho, a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/helptavaresfamily; cujo objetivo é angariar US$ 30 mil para ajudar no tratamento médico e outras despesas. Até a tarde de segunda-feira (23), haviam sido arrecadados US$ 7.797.

“Recentemente, após uma visita inesperada ao hospital, o nosso amigo Tony foi diagnosticado com um câncer de estágio (estágio) 4, que se espalhou para o cólon e para o fígado. Recentemente, ele teve que passar por uma cirurgia para remover um dos tumores e iniciará a quimioterapia em breve.

Tony, a esposa Marithsa e o filho Gabriel estão diante um caminho desafiador pela frente. Esperamos ajudá-los, levantando fundos para aliviar parte deste fardo. Estamos esperançosos e acreditamos em um milagre. Por favor, mantenha ele e sua família em suas orações. Contamos com sua ajuda! Amigos da família Tavares´, diz a postagem no GoFundMe.com.

Vários amigos postaram mensagens de carinho e incentivo no GoFundMe.com:

“Eu creio no mesmo milagre que Deus fez comigo, pois tive câncer de ovário 2 vezes e as minhas chances de sobrevivência eram somente de 5 anos e aqui estou há 10 anos. ‘Giving up is not an option’ (desistir não é uma opção, tradução em português), Deus é fiel”, Renata Long.

“Eu doei porque eu amo o Tony e a Marithsa como uma família. Eu os conheço há muitos anos e os manterei em nossas orações, enquanto o Tony passa por essa luta e desafio. Nós amamos vocês, Amy, Kevin e London”, postou Amy Baggett.

“Nós estamos apoiando o Tony e a Família dele espiritualmente e financeiramente. Deus os abençoe”, postou Wellington Pereira.

“Enviando pensamentos, amor e orações para você a família”, postou Michelle Veach.

“Dê, e será dado a você; boa medida, pressionada, abalada e os homens cederão ao seu seio, pois com a mesma medida que você mede, será medido novamente”, postou Camila Damas.