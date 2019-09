Ativistas lutam por carteira de motorista para indocumentados em NJ

Líderes comunitários e políticos estaduais se reuniram em New Brunswick (NJ) para pedir ao Estado que leve adiante o projeto de lei

Na segunda-feira (9), líderes comunitários e políticos estaduais se reuniram em New Brunswick (NJ) para pedir ao Estado que leve adiante o projeto de lei que expande o acesso às carteiras de motorista. A proposta permitiria que os residentes no estado obtivessem a carteira de motorista, independentemente do status migratório. O estado vizinho, Nova York, aprovou um projeto de lei parecido e passará a conceder a carteira aos residentes indocumentados a partir de dezembro desse ano.

“Os imigrantes indocumentados são a alma de muito do que acontece e do que move New Jersey”, diz Jun Choi, do grupo Jersey Promise. “Como um estado e como uma nação construída através da imigração, precisamos apreciar isso”.

Os defensores do projeto dizem que isso ajudará a estimular o crescimento econômico no estado. A campanha “Let’s Drive NJ” diz que New Jersey arrecadaria mais de US$ 90 milhões anualmente em taxas e impostos se o projeto de lei fosse totalmente implantado.

Os apoiadores da proposta alegam que ela tornaria as estradas mais seguras devido à presença de mais motoristas treinados e licenciados nas vias públicas. Entretanto, os oponentes do plano dizem que ele recompensa os imigrantes que já violaram a lei por estarem no país ilegalmente.

Um senador do estado de New Jersey anunciou que está lutando a favor da carteira de motorista para os imigrantes indocumentados. O co-patrocinador do projeto de lei diz que acredita que isso tornará as estradas mais seguras e ajudará esses imigrantes a conseguir empregos. O Senador Estadual Nicholas Sacco, um democrata que serve o 32º Distrito Legislativo, é membro do comitê de transporte.

“O que ele (projeto de lei) faz é proteger as pessoas que precisam encontrar emprego e garantir que elas obtenham uma carteira de motorista válida”, disse Sacco.

O legislador adiantou que espera que a lei seja aprovada dentro de um ano. Em fevereiro, dezenas de ativistas realizaram uma manifestação em Woodbridge (NJ), pressionando os legisladores estaduais a aprovar um projeto que concederia a carteira de motorista aos residentes indocumentados em New Jersey. Na ocasião, o grupo entregou uma petição com mais de 15 mil assinaturas ao escritório do presidente da Assembleia de New Jersey, Craig Coughlin, a fim de inspirá-lo a apoiar o projeto de lei que amplia o acesso às carteiras de motorista de New Jersey.

Os apoiadores do projeto dizem que, com a implantação futura do REAL ID, mais residentes do estado enfrentarão barreiras ao adquirir cédulas de identidade do estado, incluindo carteiras de motorista.

“Ouvimos histórias de pais que precisam pegar um táxi ou Uber para levar seus filhos ao hospital em uma emergência, porque eles não têm carro. Quero dizer, esse é um impacto na vida real de não ter carteira de motorista”, diz Johanna Calle, ativista da New Jersey Alliance for Immigrant Justice.

Os ativistas também dizem que ter motoristas licenciados nas estradas de New Jersey torna todos mais seguros, pois todos os motoristas seriam identificáveis e estariam segurados. Mais de 500 mil residentes de New Jersey se beneficiariam da expansão do acesso à identificação padrão do estado, além da opção da carteira de motorista. As licenças só seriam usadas para dirigir e não válidas para votar ou embarcar em um avião.