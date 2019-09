Ator Keanu Reeves grava série “Conquest” da Netflix no Brasil

A série se passa em um futuro distante no qual um grupo de seres humanos precisará buscar refúgio na metrópole brasileira

Keanu Reeves escolheu a capital de São Paulo como cenário de “Conquest”, seu novo projeto para a Netflix no qual ele será ator e produtor. A série se passa em um futuro distante no qual um grupo de seres humanos precisará buscar refúgio na metrópole brasileira.

As gravações, iniciadas já há algumas semanas, devem continuar até novembro. A maior parte das cenas está sendo rodada em vias do centro histórico de São Paulo, nas proximidades do Vale do Anhagabaú. O trânsito foi afetado e os itinerários das linhas de ônibus precisaram ser desviados. Entre eles estão o viaduto do Chá, Praça do Patriarca, Rua Direita, Rua São Bento, Praça Ramos de Azevedo, largo Pateo do Collégio, Rua Libero Badaró, Rua Xavier de Toledo, Rua 24 de Maio, Rua Barão de Itapetininga e Rua Conselheiro Crispiniano. Também ocorreram filmagens na Avenida Paulista, entre o Masp e a Rua Pamplona.

Na noite de domingo, 18 de agosto, houve um blecaute no centro de São Paulo que surpreendeu os moradores na região. A causa do incidente foi obra de Reeves, que precisava da cidade no escuro para gravar uma cena. Moradores relataram que o apagão começou por volta das 20 horas. Quando ligaram para a prefeitura e foram informados de que a razão foi as filmagens de “Conquest”.

O Departamento de Segurança Pública de São Paulo confirmou que não houve assaltos na região no domingo durante o blecaute.

A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar da cidade acompanharam a área durante o tempo de filmagem para evitar incidentes enquanto o serviço elétrico era restaurado. Os moradores não sabiam que o serviço elétrico seria interrompido pelas filmagens ocorridas no centro de São Paulo. Eles pediram à Polícia Militar que resolvesse a falta de eletricidade. A confusão aumentou quando fogos de artifício iluminaram o céu como parte da cena.

Reeves é o produtor de “Conquest”, uma série dirigida por Carl Rinsch, gravada no Brasil.