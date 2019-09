Biden: imigração ilegal é importante para expansão econômica nos EUA

O candidato presidencial democrata disse apoiar a possibilidade de legalização dos imigrantes indocumentados que vivem no país

Joe Biden disse que os EUA a economia é impulsionada por imigrantes ilegais que chegam como “trabalhadores substitutos”, enquanto a xenofobia está retendo o avanço das economias da China e do Japão.

“Uma das coisas que de fato é um mito é que, citações, ‘as pessoas aqui indocumentadas custam milhões de dólares à Previdência Social”, disse Biden em um comício na sede da Prefeitura de Laconia (NH), na sexta-feira (6). “Eles (imigrantes) prolongam a vida da Previdência Social, porque mais pessoas estão por aí trabalhando e pagando tributos”.

“Eles (imigrantes) são, de fato, parte da razão pela qual estamos em uma posição melhor do que qualquer país do mundo para conquistar o século 21 porque temos trabalhadores substitutos”, comentou o ex-vice-presidente. Ele acrescentou que deveria haver a possibilidade da obtenção da cidadania por parte dos imigrantes indocumentados.

Biden estava respondendo a pergunta de uma mulher que disse que, embora seja uma boa notícia que o desemprego esteja baixo, algumas empresas estão lutando para encontrar trabalhadores suficientes. Ela mencionou um restaurante local que tinha que fechar antes do feriado do Dia do Trabalho porque não conseguia encontrar ajuda suficiente.

Biden disse que trazer imigrantes ajuda a manter os EUA à frente de outros países. “A China não tem trabalhadores substitutos porque são tão xenófobos que não deixam ninguém entrar no país. O Japão tem isso; apenas teve que mudar toda a sua ideia, se chama Abe, se chama Abeconomics ”, disse Biden, referindo-se à política econômica do primeiro-ministro japonês Shinzō Abe.

“As mulheres no Japão são tão instruídas quanto os homens, mas a tradição é que, depois de ter um filho, você precisa abandonar o mercado de trabalho. Bem, agora eles mudaram o projeto, porque são xenófobos e não permitem que outras pessoas preencham esses postos vagos pelas mulheres, mas precisam de mais pessoas para trabalhar”.

“Somos um dos poucos países que têm trabalhadores substitutos disponíveis para eles. Entretanto, deve haver um processo pelo qual você trabalhe da sua forma e conquiste um caminho para a cidadania”.