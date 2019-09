Bill de Blasio desiste de candidatura à presidência dos EUA

O prefeito de Nova York foi o 24º democrata a entrar na disputa democrata na primavera passada

O Prefeito Bill de Blasio finalmente interrompeu a candidatura presidencial que não obteve mais de 1% de apoio nas pesquisas nacionais e gerou muita ira dos nova-iorquinos que o elegeram para administrar a maior cidade do país.

“Sinto que contribuí tudo o que posso para esta eleição primária e claramente não é minha hora, então, vou terminar minha campanha presidencial”, disse Blasio no “Morning Joe” na sexta-feira (20), mais de 4 meses após o lançamento da campanha em 16 de maio.

Blasio, de 58 anos, famoso por seus atrasos nos eventos oficiais da cidade de Nova York, disse que “começou mais tarde do que eu gostaria”.

Em um artigo de opinião do programa NBC News, Bill, o 24º democrata a entrar na disputa democrata na primavera passada, disse que colocaria suas ideias progressistas de política presidencial para trabalhar na cidade de Nova York.

“Vou redobrar meus esforços para melhorar a qualidade de vida de todos os nova-iorquinos no cotidiano, provando que políticas como folgas pagas garantidas podem funcionar em grande escala”, disse ele, acrescentando que também “continuará implementando o programa universal de assistência médica e o Green New Deal na maior cidade do país”.

Blasio disse que continuaria envolvido na política nacional, embora tenha recusado endossar um candidato. “Eu também ajudarei a garantir que nosso partido continue sendo renovado à imagem do ativismo que vi em todo o país”, escreveu ele no editorial.

O prefeito até elogiou ironicamente o presidente atual dos EUA. “Donald Trump mente para os trabalhadores, mas pelo menos finge falar com eles”, escreveu de Blasio.

“Isso pode ser o suficiente para ele vencer, se não deixarmos constantemente claro que os democratas são o partido de todos os dias dos americanos nos condados rurais e nos centros urbanos, nas costas e no centro do país”, acrescentou.

Blasio afirmou que poderia conciliar seu trabalho diário com sua agenda para 2020, entretanto, ele só passou 7 horas na Prefeitura durante o primeiro mês de sua campanha, segundo uma análise do jornal NY Post.

“A maioria das pessoas pensava que, na pior das hipóteses, uma campanha presidencial o manteria neutro em casa”, disse Eric Soufer, que trabalhou em campanhas presidenciais para John Edwards e Barack Obama e aconselhou o ex-procurador geral do Estado, Eric Schneiderman.

“Entretanto, ele realmente o retrocedeu, gerando novas preocupações sobre suas práticas de captação de recursos, energizando seus críticos de esquerda e direita, deixando claro que, por qualquer motivo, os nova-iorquinos não acham que ele esteja na mesma liga que qualquer outra pessoa, ainda mais nessa fase do debate. Espero que seja uma espécie de redenção e ele encontre uma maneira de ressuscitar o que antes era uma prefeitura promissora, embora controversa”, disse Soufer.

Os comícios de De Blasio nos estados primários atraíram regularmente não mais de 15 pessoas. Ele chamou mais atenção por erros como ficar preso em Waterloo, Iowa, durante o blecaute em Nova York em julho do que por propostas de políticas.

Entre os eleitores de sua própria cidade, Blasio superou Trump em apenas 10 pontos percentuais nas pesquisas de opinião. Além disso, questões de ética perseguiram Blasio, após ele ter recebido centenas de milhares de dólares em doações de pessoas ou empresas com interesses econômicos e políticos na cidade.

Enquanto Blasio retoma seu foco para a Prefeitura de Nova York em tempo integral, ele enfrenta uma série de problemas locais, desde a deterioração de moradias públicas até a falta de moradia.