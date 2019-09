Brasileirinha terá cirurgia para retirada de condição rara na Rússia

Luna tem 6 meses de idade e nasceu com “Nevo Melanocítico Congênito”, ou seja, concentração excessiva de pigmento numa parte do corpo

Em 7 de março, Carolina Fenner, esposa de Thiago Tavares, moradores em Pompano Beach (FL), deu à luz a uma linda e saudável menina, que recebeu o nome de Luna. Entretanto, o bebê nasceu com uma condição rara conhecida como “Nevo Melanocítico Congênito”, resultando numa grande mancha de cor escura no rosto. A condição consiste em um tumor benigno formado por células pigmentares, presente desde o nascimento. De acordo com o seu tipo, é conhecido popularmente como “pinta”, “verruga” ou “sinal”.

Este tipo de nevo é resultado de uma mutação genética, não hereditária, que surge após a formação do embrião, sendo uma falha da migração dos melanócitos (células responsáveis pelo pigmento da pele), que deveriam difundir-se uniformemente por toda a extensão da pele. Entretanto, essas células acabam concentrando-se somente em uma área da pele, originando os “nevos”. Já as células pigmentares que não foram afetadas pela mutação, migram normalmente por todo o corpo. Para remover a mancha no rosto da criança, mãe e filha viajarão na terça-feira (24) para a cidade de Krasnodar, Rússia, onde será submetida entre 6 a 8 procedimentos cirúrgicos.

Carolina relatou que pesquisou cirurgiões especializados na condição em Boston (MA), Chicago (Ill.) e Nova York, mas ela e Thiago decidiram levar Luna à Rússia, pois no país esse tipo de procedimento é mais barato e menos invasivo. Nos EUA, o tratamento custa em torno de US$ 400 mil e o seguro de saúde do bebê não paga, enquanto que na Rússia o custo ficaria em torno de US$ 150 mil, sem contar despesas com hospedagem e alimentação.

Thiago permanecerá nos EUA, trabalhando e administrando as campanhas beneficentes, enquanto Carolina e Luna retornam à Flórida em 20 de dezembro. Conforme as leis da Rússia, o limite máximo da permanência de estrangeiros no país é de 3 meses por viagem.

. Campanha beneficente:

A internauta Clarissa Gudolle, moradora em Pompano Beach (FL), iniciou em 1 de abril no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/fpxnw-help-luna?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_dn_cpgntopstickysmall_r; cujo objetivo é angariar US$ 98 mil. O dinheiro arrecadado será utilizado para custear as despesas relacionadas a serie de cirurgias que Luna será submetida para a extração da concentração das células pigmentares em seu rosto. Até à tarde de quarta-feira (11), haviam sido angariados US$ 30.428.

“Pessoal, para quem ainda não conhece a história da Luna, ela nasceu no dia 7 de março com uma doença rara que atinge 1,5% da população mundial e se chama ‘Nevo Melanocítico Congênito’. Para reduzir os riscos de se tornar um melanoma (câncer maligno), a mãe, Carolina Fenner, optou por realizar diversas cirurgias plásticas e tratamentos necessários. Entretanto, para isso, (ela) não tem como voltar a trabalhar nos próximos 2 anos, tempo crítico que a Luna precisará de acompanhamento e cuidados especiais. Além das contas fixas como casa, carro, telefone… outras contas virão como passagens, estadias e alimentação. Estamos nos mobilizando para ajudar essa mãe desesperada nessa batalha! E qualquer ajuda é muito bem vinda!!!!!” Postou Clarissa no GoFundMe.com.

Na quinta-feira (12), às 7:00 pm, será realizad a “Festa de Despedida de Luna”, no restaurante Little Brazil, em Boca Raton (FL), na 8177 Glades Road. O ingresso custa US$ 10 e será totalmente revertido para o bebê. A cerveja custará US$ 3, os petiscos US$ 9,95 e a animação ficará por conta de DJs.