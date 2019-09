Brasileiro atira na esposa e tenta se matar na Flórida

O incidente trágico ocorreu na região oeste de Boynton Beach (FL) e o casal foi levado ao Del Rey Medical Center, onde segue internado

Na manhã de quarta-feira (18), um casal ficou seriamente ferido como resultado de uma disputa doméstica na região oeste de Boynton Beach (FL), informou o escritório do xerife do Condado de Palm Beach. A polícia foi acionada às 6 da manhã no condomínio Sand & Sea Village, composto por casas móveis próximas ao Gateway Boulevard, no sentido oeste da Congress Avenue.

As investigações posteriores revelaram que um homem e uma mulher discutiam pouco antes de ambos serem baleados, detalhou o escritório do xerife, na noite de quarta-feira (18). Os investigadores acrescentaram que um deles atirou no outro e depois tentou se matar com a própria arma. Os detetives ainda não determinaram quem foi o agressor.

Segundo o jornal Brazilian Times, em Massachusetts, a vítima é a brasileira Tereza Cristina e o atirador foi o marido dela, cujo nome nãofoi revelado. Eles estão casados desde 2003. Conforme fontes, a mulher teria ido à delegacia de polícia pedir proteção contra o marido, pois queria o fim da relação e ele não aceitava a separação. A vítima teria relatado que ele a vigiava e seguia.

Na terça-feira (17), ele teria descoberto que Tereza Cristina havia ido à delegacia denunciá-lo, provocando a discussão que culminou no dia seguinte, quarta-feira (18), na tragédia.

“Hoje, foi um dia especial! Aliás, mais um dia especial em minha vida em que Deus me deu a oportunidade de repensar e recomeçar! Somente Ele em sua infinita bondade poderia me proporcionar mais um dia em minha vida!” Postou ela nas redes sociais.

Conforme um indivíduo próximo à família, o marido disparou 2 tiros no rosto e 1 no ombro de Tereza, em seguida tentando se matar com um tiro na boca. O casal foi levado ao Del Rey Medical Center. As autoridades não informaram o estado de saúde do casal.

O casal tem 2 filhos e as crianças foram entregues à uma amiga próxima a família, com a supervisão de uma assistente social.

. Violência doméstica:

A violência doméstica abarca comportamentos utilizados num relacionamento, por uma das partes, sobretudo para controlar a outra. As pessoas envolvidas podem ser casadas ou não, ser do mesmo sexo ou não, viver juntas, separadas ou namorar. Todos podemos ser vítimas de violência doméstica. As vítimas podem ser ricas ou pobres, de qualquer idade, sexo, religião, cultura, grupo étnico, orientação sexual, formação ou estado civil.

O Crime de Violência Doméstica pode abranger todos os atos que sejam crime e praticados neste âmbito. Qualquer ação ou omissão de natureza criminal, entre pessoas que residam no mesmo espaço doméstico ou, não residindo, sejam ex-cônjuges, ex-companheiro/a, ex-namorado/a, progenitor de descendente comum, ascendente ou descendente, e que inflija sofrimentos: Físicos; sexuais; psicológicos e econômicos.