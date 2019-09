Brasileiro é preso sem carteira de motorista e entregue ao ICE

Carlos Barbosa, de 47 anos, foi detido no cruzamento da Chief Justice Cushing Highway e Summer Street, em Hingham (MA)

Na segunda-feira, 26 de agosto, Carlos Barbosa, de 47 anos, morador na Water St., em Quincy, foi preso e acusado de ser um foragido da justiça e dirigir um veículo sem carteira de motorista. O agente do Departamento de Polícia de Hingham, Ryan Ross, relatou que às 8 e meia da manhã consultou um registro de motorista no banco de dados e descobriu que o portador não possuía carteira de motorista, mas sim uma ordem de deportação dos EUA emitida pelo Departamento de Imigração (ICE).

O policial parou o carro do brasileiro no cruzamento da Chief Justice Cushing Highway e Summer Street. Na ocasião, o motorista do veículo apresentou somente um passaporte brasileiro. Barbosa disse que vivia e trabalhava nos EUA há 14 anos e que vivia no endereço em Quincy nos últimos 6 anos.

Na segunda-feira (2), a polícia informou que estava em contato com agentes do ICE e que aguardavam se eles iriam solicitar a custódia de Barbosa.

A polícia acrescentou que o carro do brasileiro foi confiscado e transportado a um estacionamento do reboque; sendo esse o procedimento padrão.