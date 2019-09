Brasileiro sofre acidente de trabalho e tem queimadura no rosto em MA

O jardineiro Luciano Ferracini, morador em Clinton (MA), abastecia um cortador de grama no interior de um trailer quando ocorreu a explosão

Em 21 de agosto, o jardineiro Luciano Ferracini, morador em Clinton (MA), sofreu um acidente de trabalho grave no trabalho quando abastecia com combustível um cortador de grama no interior de um trailer. Durante o procedimento, ocorreu uma explosão e o brasileiro sofreu queimaduras nos braços, mãos, perna esquerda e rosto. Ele foi submetido a duas cirurgias e ainda se recupera no hospital.

Em decorrência disso, a esposa dele, a manicure Josy Ferracini, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: encurtador.com.br/bdiyV; cujo o objetivo é angariar US$ 7 mil. Até a tarde de sexta-feira (6), haviam sido arrecadados US$ 6.464.

“Olá, meu nome é Josy, eu meu marido e minha filha moramos aqui nos EUA há 3 anos. Sempre trabalhamos e vivemos nossas vidas normalmente até que no dia 21 de agosto meu marido sofreu um acidente no trabalho. Ele foi abastecer a máquina de cortar grama dentro do trailer e pegou fogo. Não se sabe ao certo o quê causou, foi um acidente inexplicável. Desde do dia do acidente, estou no hospital com meu marido ele teve queimaduras nos braços mãos rosto e na perna esquerda. Já passou por 2 cirurgias e ainda está em tratamento sem previsão de alta. Eu sou manicure, mas precisei parar de trabalhar para cuidar dele. Hoje, sou as mãos dele; dou alimentos, bebidas, cuido da higiene pessoal; não saio do lado dele em nenhum momento. Temos uma filha de 9 anos que está sendo cuidada por minhas vizinhas. Está muito difícil, pois as contas estão vencendo e estou pedindo ajuda, qualquer ajuda é bem vinda. Deus abençoe a cada um de vocês”, postou Josy Ferracini no GoFundMe.com.

Vários internautas postaram na página da campanha no GoFundMe.com mensagens de carinho e otimismo:

“Que Deus abençoe a sua família e tenha fé em Deus. Ele não nos desampara nunca, às vezes, é nos momentos de dor que Ele está ao nosso lado, nos amparando e confortando o coração. Agradeça a Ele por tudo, pois em tudo dê graça”, postou Adriana Alcântara.

“Melhoras Guerreiro!!!” Postou Romério Martins.

“Olá, espero que ele fique bem rápido e que Deus esteja no controle da família”, postou Maikon Morona.

“A gente não sabe o dia de amanhã”, postou Alex Reis.

“I donated because (it) could be me (Eu doei porque poderia ser eu). Deus abençoe essa família e os ajude à superar esse momento difícil!” Postou Marcus Silva.